Martı’nın CEO’su Oğuz Alper Öktem, Bahçeli’yi ziyaret etti: ‘Türk dünyasının bilge lideri’

Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Öktem, Bahçeli için "Türk dünyasının bilge lideri" ifadesini kullandı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Öktem, “Türk dünyasının bilge lideri, değerli büyüğüm Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edip, paylaşımlı yolculuk sistemini detaylı arz ettim. Türk teknoloji ve internet girişimcilerine olan inancı için kendisine şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Türk dünyasının bilge lideri, değerli büyüğüm Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edip, paylaşımlı yolculuk sistemini detaylı arz ettim. Türk teknoloji ve internet girişimcilerine olan inancı için kendisine şükranlarımı sunarım. @dbdevletbahceli @MHP_Bilgi pic.twitter.com/BThjplytAp — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) August 28, 2024

ERDOĞAN'I DA ZİYARET ETMİŞTİ

Öktem, 2021 yılında da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

AKP’li Süreyya Sadi Bilgiç’in kızı İrem Bilgiç ile evlenen Öktem, nikah öncesinde Erdoğan'ı ziyaret ederek fotoğraf vermişti.

Çiftin nikah şahitliğini Mustafa Şentop, Süleyman Soylu ve Mehmet Muş yapmıştı.