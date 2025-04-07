Martta 24 kadın katledildi

Haber Merkezi

Ülkede kadına yönelik şiddet ve cinayet hız kesmeden sürüyor, Jinnews’in Mart ayı şiddet verilerine göre, 24 kadın ve 4 çocuk katledildi; 14 kadın ve 1 çocuk şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. MA’da yer alan habere göre, 5 kadının faille yakınlığı bilinmiyor, 8 kadın evli olduğu, 2 kadın boşandığı, 2 kadın boşanma aşamasında olduğu erkekler tarafından katledildi.

Öte yandan Urfa’da Zeliha Yorgun adlı kadın boşanma aşamasında olduğu Hasan Yorgun tarafından öldürüldü. 3 çocuk annesi Yorgun’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Hasan Yorgun ise gözaltına alındı.

Edirne’de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan incelemede, cinayet şüphelisi E.A. (15) yakalanarak gözaltına alındı.