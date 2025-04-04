Martta haber alma hakkı yine engellendi

Haber Merkezi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, mart ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.

Çakırözer, Mart ayı boyunca yaşanan hak ihlallerine ilişkin olarak, "Tek adam yönetimi ve onun sopasına dönüşen kurumlar, İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğa ve seçme haklarını elinden alınmasına karşı meydanları dolduran milyonların haykırışının duyulmasını engellemek için gazetecileri, televizyon kanallarını ve sosyal medyayı hedef aldı. Bir kişinin iktidarını korumak uğruna tamamen hukuksuz, Anayasa’yı yok sayan kararlarla milyonların haber alma hakkı yine engellendi. Bu baskılar karşısında halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadesini kullandı.

Raporda yer alan bazı hak ihlalleri şöyle sıralandı: "Mart ayında gazeteciler en az 70 kez hakim karşısına çıkmak zorunda kaldı. Gözaltına alınan 20 gazeteciden 8’i tutuklandı. Gösterileri izleyen gazeteciler darp edilip, gözaltına alınıp tutuklanırken, yabancı gazeteciler sınır dışı edildi. RTÜK protestoları canlı yayınlayan SCZ TV’ye 10 gün ekran karartma cezası, Tele 1, Now TV ve Halk TV’ye de ağır yaptırımlar uyguladı. Protesto gösterileri sırasında ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı ‘bant daraltma’ uygulamasını devreye sokan AKP iktidarı, çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirdi."