Martta kurulan şirket sayısı azaldı, kapanmalar arttı!

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 11,2 azalarak 8 bin 379, kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,6 artarak 1809 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 11,2 azalışla 9 bin 432'den 8 bin 379'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 11,6 artarak 1809'a yükseldi. Şubat ayında 1621 şirket kapanmıştı.

Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre değişiklik göstermezken, kapanan şirket sayısı yüzde 6,4 azaldı.