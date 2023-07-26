Marvel izleme sırası 2023: Marvel filmleri hangi sırayla izlenir?
Marvel sinematik evrenine girişte pek çok sinemasever Marvel izleme sırası 2023 aramasını yapıyor. Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Spider Man gibi gişe rekoru kıran Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusu gündemde. Peki, Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Marvel izleme sırası 2023
Kaptan Amerika, Iron Man, Hulk, Spider Man gibi gişe rekoru kıran Marvel sinematik evrenine girişte pek çok sinemasever Marvel izleme sırası 2023 aramasını yapıyor. Birbirleriyle etkileşimli birçok filmi beyaz perdeye yansıtan Marvel filmleri hangi sırayla izlenir sorusu gündemde. Peki, Marvel filmleri hangi sırayla izlenir? Marvel izleme sırası 2023
Marvel izleme sırası 2023
Marvel sinematik evreninde yer alan filmleri kronolojik izleme sırası şu şekilde:
- İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger)
- Kaptan Marvel (Captain Marvel)
- Iron Man
- Iron Man 2
- The Incredible Hulk
- Thor
- Yenilmezler (The Avengers)
- Iron Man 3
- Thor: Karanlık Dünya (Thor: Dark World)
- Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier)
- Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy)
- Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)
- Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron)
- Ant-Man
- Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War)
- Black Widow
- Örümcek-Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)
- Doctor Strange
- Black Panther
- Thor: Ragnarok
- Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Avengers: Infinity War)
- Ant-Man ve Wasp (Ant-Man and the Wasp)
- Avengers: Endgame
- Örümcek-Adam: Evden Uzakta (Spider-Man: Far from Home)
- Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)
- Eternals
- Spider-Man: No Way Home
- Moon Knight
- Morbius
- Doctor Strange in the Multiverse of Madness