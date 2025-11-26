Mas Art, ilk sergisi “Tayf” ile kapılarını açtı

Akdeniz’in kadim kültürünün ışığını taşıyan Antalya’da, çağdaş Türk sanatının seçkin örneklerini sanatseverlerle buluşturan yeni ve modern bir sanat merkezi hayata geçti: Mas Art Gallery. Grafik sanatçısı Nilgün Songur tarafından kurulan Mas Art Gallery, 25 Kasım’da Türk resminin usta isimleri Resul Aytemür, Zahit Büyükişliyen, Yalçın Gökçebağ ve Mahir Güven’in özel çalışmalarından oluşan “Tayf” adlı sergiyi, sanat yazarı İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Sergi, 25 Aralık'a kadar izlenebilecek.

Her sanatçının kendi özgün ışığını taşıdığı “Tayf” sergisinde, birbirine yakın dönemlerde üretim yapan usta sanatçıların yapıtları bir araya gelerek güçlü bir armoni oluşturuyor; eserler birbirini besleyerek yeni anlam katmanlarının tayfına dönüşüyor.

Çağdaş Türk sanatının özgün ustalarını bireysel ve konsept sergilerle bir araya getirmeyi hedefleyen Mas Art Gallery, nitelikli, sürekliliği olan ve kalıcı bir sanat belleği oluşturma misyonuyla yola çıkıyor. Her sergiyi bir düşünce alanı, her yapıtı sanatın varlık gerekçesine bir tanıklık olarak gören bu yaklaşım, galerinin özgün kimliğini oluşturuyor.

Galerinin kurucusu ve yöneticisi Nilgün Songur, Mas Art’ın vizyonunu şu sözlerle ifade ediyor: “Mas Art Galeri, insanın kendini çoğaltma biçimi olan sanatın mekânı olsun istiyorum. Işığın, rengin ve ruhun kesiştiği yaratıcı bir odak olarak; sanatın enerjisini, coşkusunu ve görkemini sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz."