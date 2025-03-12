Masa başı kısıtlama hastayı riske atıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen haftalarda herhangi bir duyuru yapmadan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sakıncalı olduğu düşünülerek, Medula Eczane Provizyon Sistemi üzerinden bir takım kısıtlamalar getirdi.

Buna göre eczacılar, hastaların geçmişte kullandığı ilaç listesine, rapor ve muayene bilgilerine erişemeyecek. Bu durumun ciddi hasta mağduriyetine yol açacağını söyleyen eczacılar ‘‘Bunun mantığı nedir? Hasta ilacın günü geldi mi, nasıl öğrenecek? Ücretli ilacını alacak ancak miligramını hatırlamıyor, eczacının bakması yasaklanırsa nasıl alacak? Yeni kullanacağı ilaçla geçmişteki kullandığı ilaç etkileşimi nasıl sorgulanacak? Tüm bunlar soru işareti, kısıtlamadan vazgeçilmeli’’ dedi.

SGK’YE İHTAR ÇEKİLDİ

Tüm Eczacı İşverenler sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, bu durumun mevcut haliyle eczaneler açısından kabul edilebilir bir düzenleme olmadığını vurguladı. Saydan “Getirilen bu düzenleme gerçek bir güvenlik tedbiri değil, yalnızca kurumun yükümlülüğünü eczanelere devretme çabasıdır” dedi.

Saydan ayrıca, sendika olarak SGK’ye konuyla ilgili noterden ihtar da çektiklerinin kaydederek şöyle devam etti: “Hasta ilaç bilgilerinin birinci basamak sağlık hizmet sunucusu olan eczaneler tarafından görüntülenmesinin KVKK kapsamında sakıncalı olduğu düşünülüyorsa, bu sorumluluğun eczanelere devredilmesi de kabul edilemez. KVKK uyarınca hastaların sağlık bilgilerini depolayan ve asıl veri sorumlusu olan kurum, SGK'dir. Dolayısıyla, eczaneler depolayıcısı ve sorumlusu olmadığı bir konuda hukuki yükümlülük altına sokulamaz. Eczanelerimiz, yalnızca Medula Eczane Provizyon Sistemi üzerinden görüntüleme yetkisine sahip olup, bu bilgileri, “kurumun geri ödeme koşullarının kontrol edilmesi, hastanın düzenli olarak kullandığı ilaçlarla reçete edilen ilaçlar arasında etkileşim olup olmadığının değerlendirilmesi, yanlış doz veya ilaç kombinasyonlarının önüne geçilmesi, hastaların tedavi süreçlerinde ilaç kullanım danışmanlığının sağlanması “gibi tamamen mesleki ve sağlık hizmeti sunmaya yönelik amaçlarla kullanıyor. Hasta yararına kullanılan bir sistemin kısıtlanması, eczacıların mesleki hizmetini sekteye uğratıyor ve halk sağlığını riske ediyor. Bizlere, hekimlere ve mağdur olan hastalarımıza, kamuoyuna bilgi vermeden, resmi duyuru yapmadan ‘oldu bitti’ye getirilerek uygulamaya geçiş hepimizi zor durumda bırakmıştır. Eğer eczanelerin hasta ilaç bilgilerine erişimi KVKK açısından sakıncalı görülüyorsa, mevcut düzenlemenin alternatif çözümlerle revize edilmesi gerekmektedir.’’

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ASM’LERDE YIĞILMALAR OLACAK

Türk Eczacılar Birliği de yaptığı açıklamada kısıtlamanın bir an önce kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada ‘‘Meslektaşlarımızın (hastanın T.C. kimlik numarasını belirtmesinin ardından) rapor ve ilaç geçmişine erişebilmesi ve hastalarımızı doğru bir şekilde yönlendirebilmesi akılcı ilaç kullanımı ve toplum sağlığı açısından zorunludur. SGK tarafından devreye alınan bu uygulama, doğru ilaç kullanımı, yan etki takibi ve ilaç etkileşimleri gibi kritik birçok hususta hastalarımız açısından risk teşkil edecektir. Danışman eczacısından ihtiyacı olan bilgileri alamayan hastalarımız, Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve hastanelerde yığılmalar oluşturacak ve sağlık sisteminin işleyişi yavaşlayacaktır’’ denildi.