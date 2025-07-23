Masa bir kez daha kurulacak

Dış Haberler

Üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nda taraflar, bugün bir kez daha ‘barış müzakereleri’ için İstanbul’da bir araya gelecek. 24 Şubat 2022’de başlayan savaşta cephedeki çatışmalar şiddetlenirken iki ülke temsilcilerinin İstanbul’daki buluşmasından yine kalıcı sonuç çıkması beklenmiyor. Taraflar daha önce de iki kez İstanbul’da bir araya gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski önceki gün yaptığı açıklamada savaşı sona erdirmek için Rusya ile yeni tur görüşmelerin Türkiye’de çarşamba günü yapılmasının planlandığını bildirmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde "etkili görüşmelerin yalnızca ülke liderleri düzeyinde" olacağını belirten Zelenski, "Rusya, başlattığı bu savaşı sona erdirmeli. Rusya dışında kimsenin bu savaşa ihtiyacı yok" diye konuştu.

MUCİZE BEKLEMEYİN

Kremlin Sözcüsü Peskov üçüncü tur müzakerelere ilişkin, "Ukrayna krizinin çözümü o kadar zor ki, esir asker ve cenaze değişimi konusundaki anlaşmalar bile bir başarı. Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok" dedi.

24 Şubat 2022’de başlayan savaşın hemen ardından, Rusya ile Ukrayna’yı aynı yıl içinde hem Antalya hem de İstanbul’da aynı aynı masada buluşmuş son olarak da geçen mayıs ayında taraflar yine İstanbul’da bir araya gelmişti.

ÜST DÜZEY SİLAHLAR

Görüşmeler öncesinde Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’i havadan vurmuştu. Kiev Belediye Başkanı Vitalii Klychko saldırılarda 1 kişi hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD’nin NATO ülkeleri aracılığıyla Ukrayna’ya "üst düzey silahlar" göndereceğini söylemişti. Trump, 50 gün içinde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya’nın kalan ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ikincil tarife uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.

Rusya, şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini kontrol ediyor. Bu topraklara, Moskova’nın 2014 yılında ilhak ettiği güney Kırım yarımadası da dahil.