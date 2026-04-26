Masa çıkmazda

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İran savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarla gözler arabulucu Pakistan’a dönerken müzakerelere yönelik belirsizlik arttı. Doğrudan görüşmeleri reddeden İran heyeti, İslamabad’dan ayrılırken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan heyetini Pakistan’a yollamaktan vazgeçti.

Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Pakistanlı üst düzey yetkililerle görüşmeler yaptı. Arakçi ve beraberindeki heyet, müzakerelerde etkin rol oynayan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Al Jazeera’nın haberine göre görüşmeler sonrası Arakçi ve beraberindeki heyet, Pakistan’dan ayrıldı.

İRAN HEYETİ AYRILDI

Reuters’a konuşan üst düzey Pakistanlı bir yetkili, İran heyetinin Tahran’ın “müzakere şartlarını ve ABD’nin taleplerine yönelik çekincelerini Pakistanlı yetkililere aktardığını” söyledi. Arakçi’nin resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada da “Arakçi, ülkemizin ateşkesle ilgili son gelişmeler ve İran’a dayatılan savaşın tamamen sona ermesi konusundaki ilkeli pozisyonunu Pakistan’a iletti” denildi. Reuters’a konuşan İranlı bir yetkili, ABD’nin “maksimalist taleplerini kabul etmeyeceklerini” söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İslamabad’da İran ve ABD heyetleri arasında doğrudan bir görüşme planlanmadığını vurgulamıştı. Bekayi daha önce yaptığı açıklamada da Arakçi'nin, Pakistan’ın ardından ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri görüşmek için Umman ve Rusya'yı ziyaret edeceğini söylemişti.

TRUMP İPTAL ETTİ

Ortadoğu’daki gerilim sürerken ABD ile İran arsındaki temel ihtilaf konularını İran’ın Hürmüz’deki tıkanıklık ile Tahran’ın nükleer programı oluşturuyor. ABD, İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair garanti talep ederken Tahran uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmek istemiyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Fox News’a yaptığı açıklamada Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’den oluşan müzakere heyetinin Pakistan ziyaretini iptal ettiğini söyledi.

Arakçi’nin İslamabad’dan ayrılması sonrası açıklama yapan Trump, “İran’la müzakere için 18 saatlik bir yolculuğun değmeyeceğini” belirterek “Tüm kartlar elimizde. Tahran bir anlaşma yapmak istiyorsa Washington’a telefon açabilir” dedi. Trump Axios'a yaptığı açıklamada ise "bu kararın savaşa devam etmek anlamına gelmediğini" belirterek "Bunu henüz düşünmedik" dedi.

Trump, 24 Nisan'da Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İran'ın “bir teklif sunduğunu” ve bunu görmeleri gerekeceğini söyledi ancak teklifin ne olduğunu henüz bilmediğini belirtmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Witkoff ve damadı Kushner’in de “yüz yüze” müzakereler için Pakistan’a gideceği belirtmişti.

CNN televizyonu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in ilk turda Tahran heyetinin başındaki İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın görüşmelere katılmaması nedeniyle Pakistan'a gitmeyeceğini bildirmişti. Kalibaf'ın Beyaz Saray'da İran heyetinin başı ve Vance'in muadili olarak görüldüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Vance'in Washington'ın bunun onun için zaman kaybı olmayacağı kanaatine varması halinde Pakistan'a gitmeye hazır beklediğini ifade etti.

AB’DEN YAPTIRIM GEVŞETME SİNYALİ

Avrupa Birliği (AB), İran savaşının yol açtığı enerji krizi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle artan baskı altında, Tahran'a yönelik yaptırımlarda “kademeli bir esneme” seçeneğini gündemine aldı. DW’nin haberine göre Kıbrıs'ta düzenlenen iki günlük gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşma karşılığında yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesine yönelik bir öneri sundu. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Alman parlamentosundan izin çıkması halinde Hürmüz’de olası görev için zaman kaybetmemek amacıyla bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edeceklerini bildirdi. Pistorius, Hürmüz Boğazı'nda Alman donanmasının görev yapmasının ilk ön koşulunun çatışmaların sona ermesi olduğunu belirtti.

‘TRUMP, AOUN VE NETANYAHU GÖRÜŞECEK’

Lübnan’da uzatılan ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürerken İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un 2 hafta sonra Washington'da bir araya geleceğini iddia etti. Haberde Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmenin güvenlik durumu ve çatışmaların yeniden başlamasına bağlı olacağı belirtildi.