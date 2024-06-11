Masa tenisçilerden uluslararası başarı geldi

Spor Servisi

Bulgaristan’da düzenlenen Yıldız ve Gençler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye, 11 madalya kazandı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ulusal takım sporcuları 3 altın, 2 gümüş, 6 bronz madalya elde etti.

Berk Öztoprak yıldız erkeklerde, Berk Öztoprak-Kenan Eren Kahraman yıldız erkek çiftlerde, Nil Başaran-Duru Kırbaç yıldız kızlar çiftlerde altın madalya aldı. Yıldız Erkek Ulusal Takımı ile Kenan Eren Kahraman gümüş madalya alırken, Yıldız Kız Ulusal Takımı, Genç Erkek Ulusal Takımı, Ela Su Yönter-Ali Eren Ulusakarya ile Berk Öztoprak-Nil Başaran yıldız karışık çiftlerde, Mustafa Nebhab-Ali Eren Ulusakarya yıldız erkek çiftlerde, Hakan Işık-Mehmet Ali Karaboğa genç erkekler çiftlerde bronz madalyanın sahibi oldu.