Masa tenisinde dört madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Türkiye, 4 madalya elde etti. Kübra Korkut, kadınlar sınıf 7 kategorisinde gümüş madalya elde etti. Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi çiftler kategorisinde sınıf 8'de bronz madalya kazandı.

Milli sporcuların bu madalyası para masa tenisinde çiftler kategorisinde Türkiye'nin tarihteki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Oyunlara ilk kez katılan Ebru Acer, sınıf 11'de bronz madalya aldı. Bu madalya para masa tenisinde özel sporcular adına alınan ilk madalya oldu. Ali Öztürk de sınıf 4'te bronz madalya alarak oyunları tamamladı.