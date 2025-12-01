Masa tenisinde tarihe geçen başarı

2025 ITTF World Youth Championships (Yıldızlar Dünya Masa Tenisi Şampiyonası), 23-30 Kasım 2025 tarihlerinde Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BTarena salonunda gerçekleştirildi.

Görkem Öçal ile Kenan Eren Kahraman, U15 (15 yaş altı) çift erkekler kategorisinde finale çıkarak Türkiye’yi tarihinde ilk defa bu sınıfta dünya finaline taşıdı.

Finalde karşılaştıkları Çinli Zhou Guanhong / Yu Haiyang ikilisi karşısında 3-0 (11-4, 11-9, 11-5) mağlup olan Türk ikili, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Federasyon ve kulüp yetkilileri, bu başarıyı altyapının güçlenmesinin, disiplinli çalışmanın ve genç sporcuların istikrarlı yükselişinin sonucu olarak değerlendirdi.