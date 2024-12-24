Masada 2 rakam var: Asgari ücret ne kadar olacak?

2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesi için 4. toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını bildirdi.

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

PAZARLIK YÜZDE 40 ZAMLA BAŞLAYACAK

Türkiye gazetesinden Mesut Şahin'in haberine göre, TÜRK-İŞ'in talebinin pazarlık masasında rakamı yukarı taşıyacağı ifade edildi. Daha önce ortalama enflasyon formülü ile yüzde 32,5'lik bir zam ortaya çıkarken, bu rakam pazarlığın başlayacağı oran olarak görülüyordu. Şimdi ise asgari ücret pazarlığının en az yüzde 40 zamla başlaması bekleniyor.

Türkiye gazetesinin haberinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, zam oranını yüzde 45'e çıkarabileceği iddia edildi.

MASADAKİ RAKAMLAR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda net asgari ücret 23 bin 802 liraya, yüzde 45 zam yapılması durumunda ise 24 bin 653 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.