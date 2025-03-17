Masada oynadıkları satranç halkları vuruyor

Politika Servisi

ABD ve Batı desteğiyle Suriye’de yönetime getirilen cihatçı HTŞ güçlerinin bölgedeki alevi katliamlarına yönelik protestolar sürüyor.

AKP iktidarının da destek verdiği HTŞ’nin katliamlarına karşı yurttaşlar dün de birçok kentte sokağa çıktı. Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Akbal yaptı. Akbal, “Suriye’de kurulan geçici hükümet, onun sözde lideri Colani ve bu çeteler, Batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir” diye konuştu. Suriye’de, Alevi katliamlarının sorumlusunun, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler olduğunu belirten Akbal, “Türkiye, bu katliamların neresinde? diye sordu.

Akbal, “Başından beri Türkiye ve emperyalist güçlerin bölgedeki işbirlikçilerinin desteklediği HTŞ iktidarına ve bu katliamların faillerine göz yummaktadır” ifadelerine yer verdi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Cumhuriyet Meydanında da Şarköy Alevi Bektaşi Cemevlerini Koruma ve Yaşatma Derneği basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada katliamların derhal durdurulmasının gerektiği dile getirilirken Dernek Başkanı Ahmet Göynük, “Ölümün Alevi’si Sünni’si olmaz. Barış ve kardeşlik çağrısını yineliyor, dünyayı bu mezalime soykırıma dur demeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan protestolar dünya geneline de yayıldı. Almanya’nın Köln kentinde düzenlene eyleme 30 bin kişinin katıldığı açıklandı.

Mitingde konuşan AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat, Suriye Alevilerinin ABD, AB ve Türkiye’nin tam destek verdiği HTŞ tarafından yapıldığına dikkat çekerek, “Hepsi fırsat kolluyorlar. Masada satranç oynar gibi oynuyorlar ve sonunda mazlum halk eziliyor, inkâr ediliyor ve soykırıma uğruyor. Bin defa lanet olsun bunu bu zalimliğe ses çıkartmayan, destek verenlere” dedi.