Masada sadece iktidar var

Bilge Su YILDIRIM

Ağustos ayında gerçekleştirilecek, kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde masaya emekçileri temsilen kimin oturacağı resmileşti. Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre bu sözleşme sürecinde de 11 hizmet kolunun 11’inde masaya Memur-Sen, 1’inde ise Türkiye Kamu-Sen temsilcisi oturacak. Memur-Sen, aynı zamanda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak görüşmelerde heyet başkanlığı yapacak.

En fazla üye sayısına sahip iki konfederasyon emekçileri temsilen görüşmelere katılacakken Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) ve diğer konfederasyonların görüşmelerde koltuğu bulunmayacak. Her hizmet kolunda en fazla üyeye sahip sendikanın bir temsilcisi ile en fazla üyesi olan üç konfederasyonun birer temsilcisinin de masaya dahil olacağı görüşmelerde KESK, sendika düzeyinde de masaya hiçbir temsilci yollayamayacak.

Öte yandan Memur-Sen, iktidarın güdümündeki Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) 2025 yılı birinci 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı birinci 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 artış teklifine tepki göstermemesi ile de dikkat çekti. Pazarlık masasına kamu emekçilerini temsilen oturacak ve masada heyet başkanlığı yapacak Memur-Sen, kamu emekçilerinin ve konfederasyonların ‘hakaret’ olarak nitelendirdiği bu teklif karşısında “Kayıplar enflasyon farkı ile değil refah payıyla giderilmelidir” demekten başka hiçbir açıklamada bulunmadı. Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın, bu kapsamda sadece “Enflasyon yavaşlasa da maaşlar hızla eriyor. Kira, gıda, temel ihtiyaçlar karşısında memur ve emeklinin alım gücü düşüyor. Bu tabloya rağmen %5’lik artış çalışanı korumaz” açıklamasında bulunarak temmuz sonunda tekliflerini açıklayacağını duyurdu.

MASA ORTA OYUNUNDAN HALLİCE

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, kurulacak pazarlık masası öncesi BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. “Masa orta oyunundan hallice” diyen Karagöz, şu ifadeleri kullandı: “Kamu emekçilerin gerek ekonomik gerekse sosyal hakları her geçen gün daha da geriliyor. Bizim konfederasyonumuza bağlı Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BES-AR) haziran ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 85 bin TL, açlık sınırı ise 35 bin TL. Yani bugün kamu emekçileri çalışırken yoksulluk sınırının yarısıyla, emekli olduğunda ise açlık sınırın yarısıyla geçinmeye çalışıyor. AKP iktidarının kamu emekçisini içine sıkıştırmaya çalıştığı tablo bu iken masada bir iktidar güdümünde kamu işveren sendikası var, bir de iktidar sayesinde üye sayısı bakımından büyüyen ama etkisi olmayan bir konfederasyon… 1999’da Kemal Derviş politikaları, sonrasında Nebati’nin Nas’ı derken bugün gelinen noktada da Şimşek Programı var. Mehmet Şimşek de IMF’nin Türkiye’deki temsilciliğini yapıyor. Yoksul halklara, emekçi kesimlere vermediği kamu kaynaklarını yandaş sermayeye dağıtıyor. Ağustosta kurulacak masa da tüm bu tablodan çok farklı değil. Memur-Sen’in varlığı zaten tamamıyla siyasal iktidara bağlı. Haliyle patronuna karşı emekçinin hakkını savunacak, başkaldıracak da değil…”

KAMU EMEKÇİSİNİN 14 YILINI ÇALDILAR

8. Dönem Toplu Sözleşme’den önceki her biri 2 yıllık 7 sözleşmenin kamu emekçisinden 14 yıl çaldığını söyleyen Karagöz, “TÜİK matbaadan farksız” şeklinde konuştu: “TÜİK zaten manipüle ettiği verilerle iktidar aç yayımla derse onu yayımlıyor, bir matbaadan farksız çalışıyor. TÜİK iktidar güdümünde, kamu işveren sendikası iktidarı temsil ediyor, emekçi adına masaya katılacak Memur-Sen’in sürece dair hiçbir sözü yok. Haliyle bu pazarlık masasında olan tek şey de iktidar yetkilileriyle top çevirip tatlı yemek oluyor.”

16 Temmuz itibarıyla yurdun dört bir yanında sokaklarda, meydanlarda olacaklarını belirten Karagöz, görüşmelerin başlayacağı 1 Ağustos günü de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gideceklerini kaydetti. Karagöz, şunları söyledi: “İşyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda, kentlerde KESK olarak alternatif bir toplu iş sözleşmesi süreci yürüteceğiz. Sahadan topladığımız talepleri 1 Ağustos’ta bizzat Bakanlık önünde duyuracağız. Mevcut tablo içerisinde masada olmakla olmamak arasında kayda değer bir fark yok, en nihayetinde Memur Sen’in ipleri zaten karşı tarafın, işveren sendikasının elinde… Biz süreci sokakta yürüteceğiz.”