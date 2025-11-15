Masadaki ana gündem SDG

ABD ve İsrail’in Suriye’yi kendi kontrollerinde bir dönüşüme tabi tutarken ülkenin güneyinde de kuzeyinde deki gerilim hatlarında enerji birikmeye devam ediyor.

İsrail destekli Dürziler’in özerklik ilan ettikleri Süveyda’ya bağlı al-Macdal kasabasında çatışmalar yeniden baş gösterdi.

HTŞ yönetimindeki Suriye birliklerinin kasabaya sızma girişimleri Dürzi milisler tarafından püskürtüldü. Ağır silah ateşi ve dronelarla yapılan saldırılara rağmen HTŞ yönetimine bağlı silahlı gruplar geri çekilmek zorunda kaldı.

SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜLER

Dürzi Ulusal Muhafız Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “terör örgütleriyle bağlantılı silahlı grupların” bölgeye ağır ve orta sınıf silahlar ile kamikaze tipi İHA’larla kapsamlı bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, saldırının birden fazla noktadan eş zamanlı başlatıldığı, hedefin savunma hatlarını kırmak ve kritik bölgeleri ele geçirmek olduğu savunuldu. Bölge kaynakları ise çatışmaların özellikle Cebel Başan – Süveyda hattında yoğunlaştığını, sivil hareketliliğin azaldığını ve bazı yolların geçici olarak kapatıldığını belirtti.

FİDAN’IN GİRİŞİMLERİ

Türkiye de denklemde yer almak için koşuşturuyor. Pazartesi günü Suriye’deki HTŞ yönetiminin başındaki Ahmet El Şara (Muhammed Colani) ile birlikte Washington’da olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün de Amerikalı yetkilileri ağırladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Direktörü Sebastian Gorka ile bir araya gelen Fidan, Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

Ankara, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam yönetimine entegrasyonunu talep ederken ABD, Kürtlerle Ankara arasında orta bir yol bulmaya çalışıyor. Fidan, hafta başında Washington’daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, Suriye’ye yönelik resmi görüşü, pozisyonu ortaya koyduklarını kaydetmişti.

Fidan buradaki temasları kapsamında Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Filistin, Ukrayna ve İran konusunda, Barrack ile de Suriye konusunda detaylı görüşmeler yaptıklarını aktarmıştı.

HAMAS’A KARŞI SAVAŞACAK

Öte yandan Barrack, Colani’nin hafta başında Washington’a düzenlediği ziyareti "tarihi" olarak nitelendirirdi. Barrack "Şam artık IŞİD, İran Devrim Muhafızları, Hamas, Hizbullah vediğer terör ağlarıyla mücadelede bize aktif olarak yardım edecek" dedi.