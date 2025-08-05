Masadan çatışmaya

SDG ile Şam arasında Paris’te yapılacak müzakereler öncesi Suriye’nin kuzeyi ve güneyinde çatışmalar yeniden alevlendi. ABD’den bir kez daha “birleşik Suriye” çağrısı geldi.

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimine bağlı silahlı gruplarla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında cumartesi başlayan çatışmalar sürüyor.

Münbiç’te Suriye ordusuna bağlı Türkiye destekli gruplarla yaşanan çatışmaların ardından SDG, Halep’in doğusundaki bölgelerde de mevzilerine yönelik Şam’a bağlı güçlerin saldırı düzenlediğini duyurdu. SDG’den yapılan açıklamaya göre saldırı Halep’in doğusundaki Deyr Hafir bölgesinde yer alan El-İmam köyünde gerçekleşti. Açıklamada, DSG güçlerinin saldırıya karşılık verdiği ve çatışmaların kesintisiz 20 dakika sürdüğü belirtildi.

SDG’nin açıklamasında “Bu tekrar eden saldırılar, kasıtlı bir tırmandırmadır ve bölgenin istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tutumdan dolayı Şam hükümetini tamamen sorumlu tutuyoruz. Güçlerimiz, meşru savunma hakkını tam güç ve kararlılıkla kullanma konusunda her zamankinden daha hazırlıklıdır” denildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) 2 Ağustos Cumartesi gecesi Halep'in kuzey kırsalında Münbiç sınırında Ankara destekli “Sultan Süleyman Şah” olarak bilinen El-Amşat grubu ile DSG arasında Deyr Hafer kasabası ve El-Hafsa bölgesinde çatışmaların yaşandığını duyurmuştu. HTŞ yönetimi ve SDG birbirini çatışmaları başlatmakla suçlamıştı.

SÜVEYDA’DA İHLAL

Suriye’nin güneyindeki Süveyda’da da HTŞ kontrolündeki güçlerle silahlı Dürzi gruplar arasında çatışmalar tekrar patlak verdi. HTŞ yönetimine bağlı Suriye İçişleri Bakanlığı, Süveyda’da ateşkesin ihlal edildiğini ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda can kayıpları yaşandığını söyledi.

SOHR’un aktardığına göre ateşkesin ihlali Süveyda’nın batı kırsalında yaşandı. Şam yönetimi ateşkesin “isyancı gruplar tarafından çok sayıda noktada ihlal edildiğini” savunurken SOHR, göre Dürzi silahlı gruplardan 1 ve HTŞ güçlerinden 5 kişinin öldüğünü aktardı.

Süveyda kentinde yaşanan çatışmaların ardından temmuz ayının ortasında HTŞ yönetimi ile İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmiş ve ateşkes ilan edilmişti. Arap aşiret Masadan çatışmaya Suriye’de SDG, ülkenin kuzeyindeki saldırılardan Şam yönetimini sorumlu tuttu. Güneydeki Süveyda’da ise çatışmalar tekrar patlak verdi SDG’nin Şam’a entegrasyonu için çalışan ABD’nin elçisi Barrack “birleşik Suriye” çağrısı yaptı. SDG Komutanı Abdi ise “Suriye’de değişim şart” dedi güçleri ile Şam’a bağlı kuvvetlerin bölgeden çekilmesini içeren anlaşmanın ayrıca İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletmesinin ardından ısrarla talep ettiği Kuneytra ve Dera vilayetlerinde de silahsızlanma sürecini kapsadığı belirtilmişti.

VALİ BARRACK’TAN ÇAĞRI

Ülke tekrar çatışma ortamına sürüklenirken Suriye ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Süveyda ve Münbiç’teki olaylara dair “Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl ve kalıcı bir çözüm inşa etmenin en iyi yoludur” dedi.

Daha önce “Tek ordu, tek millet, Tek Suriye” açıklamalarındaki çizgisini sürdüren ABD’nin “Ortadoğu Valisi” Barrack, ‘’Önümüzdeki yol Suriyelilere aittir. Tüm tarafları sükûneti korumaya ve farklılıkları kan dökmek yerine diyalog yoluyla çözmeye çağırıyoruz. Suriye istikrarı hak ediyor. Suriyeliler barışı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD’nin ve Fransa ile birlikte Rojava’nın “birleşik bir Suriye'ye yeniden entegrasyonu” için arabuluculuk çabasının sürdüğünü ifade etti.

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SURİYE AMERİKAN BLOKUNA GEÇTİ

Barrack’ın Şam ile entegrasyona ikna etmeye çalıştığı SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’den de “yeni Suriye’ye” dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni Yaşam gazetesinin sorularını yanıtlayan Abdi, “Şimdiye dek merkezi hükümetle yönetilen Suriye’nin içinde değişimin mecbur olduğunu” belirterek bunun “merkezi olmayan temelli bir değişim olacağını” söyledi.

Söyleşinin dün yayımlanan ilk kısmında Abdi, HTŞ’nin 8 Aralık’ta yönetimi ele geçirmesiyle “Suriye’nin İran ve Rusya blokundan ‘karşı bloka’ geçtiğini” belirtti. Abdi, “Suriye yakın zamanlara kadar Ortadoğu’da Amerika ve İsrail’e karşı stratejik ve siyasi olarak farklı bir cephede yer almıştı. Bu temelden değişti” dedi.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

Suriye’deki ideolojik dönüşüme de dikkat çeken Abdi, ülkenin “milliyetçilik” ideolojisinden “milliyetçi İslamcı” bir ideolojiye geçtiğini söyledi. 14 yıllık iç savaşın ardından Suriye’nin totaliter bir sistemle yönetilemeyeceğini kaydeden Abdi, “Değişim olacak. Merkezi olmayan bir sistem gerekli. Bütün halkların rolünü oynayabileceği bir temel atıldı” diye konuştu.

HTŞ lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile 10 Mart’ta imzalanan mutabakata dair konuşan Abdi, Colani ile aralık ayında “kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmeden önce” görüşmeye başladıklarını söyledi. Abdi, ilk görüşmede anlaşmaya varılmaması sonrası “ABD ve İngiltere’den bazı gayri resmi arabulucular aracılığıyla” görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Mazlum Abdi

ANKARA’YLA YAKIN TEMAS

10 Mart’ta yapılan ikinci görüşmede ise Suriye genelinde bir ateşkes sağlanması ve ülkenin yeniden birleşmesi temelinde uzlaşı sağlandığını söyleyen Abdi, Alevilere yönelik şiddet olayları gibi gerilimlerle ülkenin iç savaşa doğru ilerlediğini ve bu yüzden anlaşmanın yapılması gerektiğini aktardı.

ABD’nin söz konusu toplantıların gerçekleşmesine yardımcı olduğuna değinen Abdi, Ankara ile Şam’ın yakın ilişkilerine de dikkat çekerek “Anlaşma Türkiye’nin onayıyla olmasa da engel de olmamışlar gibi görünüyor” diye konuştu. Türkiye ile doğrudan temaslarının sürdüğünü ifade eden Abdi, “Ortaya çıkan sorunları farklı farklı anlamak yerine birbirimizle doğrudan konuşabiliyoruz. Bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz” dedi.

Abdi, “Türkiye bize, ‘Siz ve Şam’ın bir araya gelip anlaşmanız gerekir’ diyor. Türkiye’nin SDG’ye dair askeri yaklaşımları bizden farklı. Ama biz Suriyeliyiz ve doğal olarak güçlerimiz Suriye ordusunun bir parçası olmalı. Türk devletinin olumlu bir rol oynayacağını umuyoruz” diye konuştu.