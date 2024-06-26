Masadan kalktı, bayrağını astı

Gebze’deki Novares firmasıyla toplu iş masasında anlaşma sağlanamadı. Ardından işçiler greve çıktı.

Yusuf İRİS

Novares firması ile Petrol İş arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşma sağlanamaması üzerine sendikaya bağlı işçiler grev kararı aldı. Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, merkez ve Gebze Şube yöneticileriyle işyeri temsilcilerinin de yer aldığı grev uygulamasında fabrikaya "Bu işyerinde grev var" pankartı asıldı.

TALEPLERİMİZ MAKUL

BirGün’e konuşan sendikanın Novares işyeri temsilcilerinden Onur Atik, “İşveren, taleplerimize karşı beklentimizi karşılayacak bir adım atmadı. Sürekli kendince İMES grubun Türk Metal’in yapmış olduğu sözleşmeleri örnek olarak gösterdi. Biz de yaşam koşullarını, Türkiye koşullarını göz önünde bulundurarak taslak hazırladık. Bunun makul bir seviyede olduğunu, bu taslaktan da geri adım atmayacağımızı bildirdik. Masadan kalktık” dedi.

Atik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şirket, bize ‘İmes grubun sözleşmelerinin yüzde 15 fazlasını verebilirim. Bunun dışında bir şey veremem" diyor. Biz de otomotiv sektörünün Petrol-İş’in yapmış olduğu sözleşmelerin üzerinden örneklendirmeleri gösterdik. Biz farklı bir talepte bulunmuyoruz. Çok uçuk bir talep de değil."