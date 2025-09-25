MASAK'a yeni yetkiler: Banka hesaplarına anlık takip geliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek.

Habertürk'ün aktardığına göre MASAK'a yeni yetkiler verilecek. Bilişim suçlarıyla etkin mücadele gerekçesiyle hazırlanan kanun teklifiyle, şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi hedefleniyor.

11. YARGI PAKETİ'NDE YER ALMASI BEKLENİYOR

Teklifin Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler, MASAK'la ilgili mevzuata eklenecek.

ANLIK TAKİP VE HESAP DONDURMA YETKİSİ

Buna göre MASAK'a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek. Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.

MASAK'a banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.

Hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak.

Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.