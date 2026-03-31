MASAK ile Yeni Şafak arasında Mehmet Şimşek atışması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yandaş Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten yayınladığı ve Bakan Mehmet Şimşek'i eleştirdiği haberle ilgili açıklama yaptı.

MASAK tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yükümlülükleri kapsamında hazırlandığı ve Cumhurbaşkanının yetkilerinde bir zayıflama olmadığı vurgulandı.

YENİ ŞAFAK NE YAZMIŞTI?

Yeni Şafak'ın bugün manşetten verdiği haber web sitesine "Mehmet Şimşek bu yetkiyi neden istiyor" başlığıyla taşındı.

Haberde, Cumhurbaşkanının kişi ve kurumlara ait mal varlıklarını dondurma yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de verilmesine tepki gmsterildi ve bu adımın 'Anayasa'ya aykırı' olduğu öne sürüldü.

Söz konusu düzenleme için "Cumhurbaşkanı'nın; kişi ve kurumların mal varlıklarını dondurma yetkisini fiilen anlamsız ve uygulanamaz hale getirecek" dendi.

MASAK'TAN YANIT

MASAK, açıklama gerekçesini "Yeni Şafak gazetesinin bugün manşetten duyurduğu... haberde bahsedilen hususlarda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması zaruri olmuştur" ifadeleriyle anlattı.

Açıklamada, mevcut uygulamada BMGK kararlarının yürürlüğe girmesinin Resmi Gazete sürecine bağlı olduğu ve bunun zaman zaman gecikmelere yol açabildiği ifade edildi.

“YETKİ DEVRİ YOK, NİHAİ KARAR CUMHURBAŞKANINDA”

MASAK, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği başlığa da doğrudan yanıt verdi. Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin Cumhurbaşkanının yetkisini ortadan kaldırmadığı, geçici malvarlığı dondurma kararlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınabileceği ancak bu sürecin Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüleceği belirtildi:

"TBMM’nin takdirinin bu yönde gerçekleşmesi halinde yürürlüğe girecek bu değişikliklerle Sayın Cumhurbaşkanımızın yetkisi hiçbir şekilde etkisiz hale getirilmemektedir. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bahsedilen BMGK kararlarına istinaden alınacak geçici malvarlığı dondurma kararları her hâlükârda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir."