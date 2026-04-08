MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Başak hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamaları yöneltiliyor.

Jandarma ekiplerinin Başak’ın ikametinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, yetkililerden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

"KARA PARA" İDDİASI

Başak'ın son X paylaşımı şöyle:

"İstanbul Altın Rafinerisi (İAR)’ne, hayali ihracat ve devleti dolandırmak gibi çok ciddi iddialarla yapılan operasyon sonrasında, tutuklanan Rafineri sahibi ÖÇ. geçen hafta serbest bırakıldı. Bu operasyondan sonra hep aklıma bir soru geliyor. Şöyle ki; Kurulan organizasyonla; ithal edilen altının burada eritildiği, eritilen altının asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bunların yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bu şekilde toplam 544 milyon dolarlık ihracat üzerinden sistemli olarak devletin 13 milyon dolar zarara uğratıldığı iddia ediliyor. 90’lı yıllarda TBMM’de Hayali İhracat Komisyonunda görev yaptığım iki sene boyunca da senaryo hep böyleydi. Yapılan Hayali İhracatlarla, hem Kara Paralar İhracat geliri gibi gösterilerek aklanmış, hem de trilyonlarca lira haksız teşvik alınarak Kamu zarara uğratılmıştı. İAR operasyonunda, hep örgütlü olarak hileli işlemlerle kamuyu yaklaşık 13 milyon dolar zarar uğratma iddiası gündeme geldi. Bu teşviğin devletten alınabilmesi için 544 milyon doların Türkiye’ye gelmiş olması şarttır. Bu para da çok çok büyük bir ihtimalle Kara Paradır. Sorum şu; Neden 544 milyon dolarla ilgili hiçbir iddia gündeme gelmedi veya geldi de kamuya mı açıklanmadı?"