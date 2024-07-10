MASAK'ın "kara para" soruşturmasında görevlendirdiği vergi müfettişi rüşvetten gözaltında

"Kara para aklama" soruşturması kapsamında fenomen Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi. Soruşturma kapsamında MASAK'ın görevlendirdiği bir vergi müfettişi de "rüşvet aldığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul'da fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu operasyonda gözaltına alınanlardan birinin MASAK tarafından görevlendirilen vergi müfettişi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Çok sayıda kişinin yakın takibe alındığı soruşturma kapsamında MASAK raporlarına göre, fenomenlerin banka hesap hareketleri, bağlantılı oldukları kişi ya da kişiler geniş çaplı olarak incelendi.

Operasyonda, sosyal medya hesabından sık sık lüks tüketim yaptığı anlara ait görüntüler paylaşan güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen ve çok sayıda kişi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığın Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 61’e yükseldi.

YUMAK İPYLE ‘KOLAJEN İP TEDAVİSİ’ UYGULAMIŞLAR

Operasyona dair ortaya çıkan detaylara göre; Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldıkları belirlendi. Yine bu bayilerin çoğunun sisteme kayıtlı belgelerinin mevcut olmadığı tespit edildi. Çalışmalarda herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere marka etiketi basılarak "kolajen ip tedavisi", "gençleştirme ip tedavisi" gibi şekillerde pazarlamalar yapıldığı saptandı.

1,5 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde, bayilik anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve bu ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların devri şeklinde gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu da tespit edildi.

VERGİ MÜFETTİŞİ RÜŞVE ALMIŞ

Öte yandan, MASAK tarafından fenomen çifti araştırmak üzere görevlendirilen vergi müfettişinin, 30’dan fazla kez Neslim Güngen’i cep telefonundan arayarak kayıt dışı görüşme talep ettiği saptandı. Bu telefon görüşmelerinin teknik takibe takılması üzerine vergi müfettişi de operasyona dahil edildi. Vergi müfettişi tatil yaptığı otelde gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.