MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istemiş

Kuyumculuk sektöründe son dönemde artan denetimler ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) uygulamaları tartışmaları beraberinde getiriyor.

Ekonomim gazetesinden Yener Karadeniz’in haberine göre, İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, İTO’nun Aralık ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, uygulamaların sahada yarattığı sorunları örneklerle anlattı.

"ULUSLARARASI TİCARETİN GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Özboyacı, büyük bir ihracatçı firmanın Amazon ile yaptığı ticarette karşılaştığı taleplerin, uluslararası ticaretin gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Firma yetkililerinin kendisine, "Bir müşterim var, adı Amazon. MASAK benden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un pasaportunun ıslak imzalı ve Türk Konsolosluğu’ndan apostillenmiş halini istiyor. Aksi halde satış yapamazsın deniyor" bilgisini aktardığını söyleyen Özboyacı, sürekli değişen yönetmeliklerin sahada ciddi belirsizlik yarattığını dile getirdi.

Yakın zamanda denetimden geçen bir ihracatçı firmanın, yalnızca apostil eksikliği nedeniyle üst sınırdan 21 milyon TL ceza aldığını açıklayan Özboyacı, "Sadece bu apostil yüzünden 21 milyon TL ceza yiyorsunuz. Bu büyüklükte bir ceza, birçok işletme için faaliyetlerin sonu anlamına gelir" diye konuştu.