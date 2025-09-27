Masal Savaşçıları oyunu sahnede

Kültür Sanat Servisi

İlelebet Beşiktaşlılar Derneği'nin öncülüğünde kurulan Özel Gereksinimli Çocuklar Tiyatrosu, ünlü oyuncularla birlikte 'Masal Savaşçıları' adlı oyunu sahneledi.

25 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde bilet satışı olmadan gerçekleştirilen gösterim sonucu, dernek üyeleri; özel gereksinimli çocuklara okul öncesi eğitim kampüsü yapma konusunda birçok kurumun ve iş insanların destek sözlerinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

Oyuna Hakan Bilgin, İsmail Demirci, Melis Babadağ, Ogün Kaptanoğlu ile Simge Selçuk'un rol alarak destek verdi.

Derneğin kurucu üyesi ve genel sekreteri Gökhan Aracı, uzun zamandır sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını kaydetti.

Oyunun yazarı Tolga Kılık da, "Oyun iyiliğin gücünü anlatan bir hikâye. Çocuklarımız dünyadaki kötülüğü ortadan kaldırmak için müthiş bir gönül mücadelesi veriyor" dedi.

Yönetmen Ebru Soyuerden de "Sahneye çok çılgın şeyler getiriyorlar, harika şeyler yapıyorlar. Harika bir oyun oldu" dedi.

Oyuncu Ogün Kaptanoğlu da projenin sadece bir oyundan ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları anlattı: "Özel gereksinimli çocuklarımızla aynı sahnede bulunmak bizleri duygulandırıyor. Onların her zaman hayatına dokunabilmek için çabalayacağız."

Oyuncu Melis Babadağ ise çocuklar üzerine birçok vakıf, dernekle çalıştığını dile getirerek, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Kostümlerini Zeynep Yücel'in hazırladığı oyunun ışık tasarımına Utku Kara, müzik ve ses tasarımına Murat Tunalı imza attı.

Oyunda İsmail Demirci'nin yanı sıra özel gereksinimli çocuklardan Azra Saçlı, Melek Nurşen Kalyoncu, Muhammed Raşit Çilek, Necati Miraç Coşgun, Poyraz Alp Hopaç ve Zeynep Birsu Gülbahar rol aldı.

Oyun sonunda Hakan Bilgin'in sunumuyla, başta Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban olmak üzere katkıda bulunan; kurum, kuruluş, oyuncu ve şahıslara, projeye katkılarından dolayı teşekkür plaketleri verildi.