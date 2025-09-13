Masalın gücü ile sahnedeler

Tuğçe ÇELİK

İlelebet Beşiktaşlılar Derneği’nin sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Masal Savaşçıları’ Tolga Kılık’ın kaleme aldığı özgün bir tiyatro eseri. İstanbul’daki Haliç Kongre Merkezi’nde 25 Eylül’de sahnelenecek olan oyunun yönetmenliğini Ebru Soyuerden ve Kılık üstleniyor. Oyuncular Hakan Bilgin, İsmail Demirci, Melis Babadağ, Ogün Kaptanoğlu ve Simge Selçuk’un yer aldığı eserin asıl gücü ise sahnedeki özel gereksinimli çocuk oyunculardan geliyor: Azra Saçlı, Melek Nurşen Kalyoncu, Muhammed Raşit Çilek, Necati Miraç Coşgun, Poyraz Alp Hopaç ve Zeynep Birsu Gülbahar.

Yönetmen Soyuerden, projenin çıkış noktasını şöyle anlattı: “Derneğin gönüllüleri, profesyonel tiyatro eğitmenleri, aileler ve çocuk gelişimi uzmanları bir araya geldi. Amacımız yalnızca bir tiyatro gösterisi sunmak değil; çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir alan yaratmak ve topluma ‘her bireyin değerli’ olduğu mesajını vermekti.”

SEVGİ VE DOSTLUK

‘Masal Savaşçıları’ iyilik ve kötülüğün masalsı bir dünyada karşı karşıya gelişini konu alıyor. Dostluk, cesaret, paylaşma ve sevgi temalarının işlendiği hikâyede çocuklar, kimi zaman sahnede kahramanları canlandırıyor, kimi zaman da sahne arkasında sorumluluk alıyor. Soyuerden, her öğrencinin sürece kendi güçlü yanlarıyla katıldığını vurguladı. Süreç yalnızca çocuklar için değil, aileler ve ekip için de dönüştürücü olmuş: “Çocuklarımız sahneye hazırlanırken özgüven kazandı, hayal güçlerini özgürce kullandılar. Aileler için çocuklarının sergilediği cesareti görmek tarifsiz bir gururdu. Bizler de farklılıkların aslında bir zenginlik olduğunu yeniden deneyimledik.”

Tiyatronun özel gereksinimli çocuklar için bir terapi işlevi gördüğünü belirten Soyuerden, iletişim becerilerinin ve sosyal bağların güçlendiğini aktardı. Ailelere ise şu öneride bulundu: “Çocuklarının sanatsal etkinliklerde aktif rol almasına fırsat tanısınlar. Çünkü sanat, her çocuğun içinde saklı olan potansiyeli ortaya çıkarır.”

Son olarak Soyuerden, oyunun yalnızca bir sahne çalışması olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir farkındalık projesi olduğunu vurgulayarak “Daha çok çocuğa ulaşmak için bu tür projeleri sürdüreceğiz. Tüm destekçilere ve en önemlisi bu cesur çocuklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.