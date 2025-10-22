Masanın şekli belirlenemiyor

Melisa AY

Asgari ücret tespitinde komisyonun toplanmasına yaklaşık bir ay kaldı. Zam tartışmaları belirginleşirken komisyonun yapısına ilişkin tartışmalar şiddetlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla dün toplanan Üçlü Danışma Kurulu'nda da sonuç çıkmadı.

Çalışma Bakanlığı ev sahipliğindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etti. Komisyon yaklaşırken yapılan Kurul toplantısının ana gündemi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ve işleyişiydi. Toplantıya, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, HAK-İŞ ve DİSK temsilcileri katıldı.

Komisyonun mevcut 15 üyeli yapısı ile 10 üyelik yeter sayısıyla karar alınabiliyor. Masanın işçi tarafında en fazla üyeye sahip Türk-İş, işveren tarafında TİSK ve hükümet tarafına da Çalışma Bakanlığı oturuyor. Komisyonda oy çokluğu, zam oranının belirlenmesinde yeterli. Bugüne kadar, iktidar-işveren blokunun kararları ile 3'te 2 oranıyla kararlar alındı. Sendikalar masanın yapısına itiraz etse de dünkü toplantıdan karar çıkmadı. Komisyonda yapı değişikliği için yasa değişikliği gerekirken değişikliği işçi tarafı tek başına talep etmiyor. TİSK'in yanında TESK ve TOBB gibi sermaye örgütleri de masada söz sahibi olmak, düşük belirlenen oranı daha da düşürecek müzakerelere dahil edilmek istiyor.

TALEPLER KONUŞULMADI

BirGün'ün edindiği bilgilere göre masada DİSK'in talebi adil yapıda bir komisyon kurulması ve işçi tarafının yaptırım gücünün kuvvetlendirilmesi oldu. Daha önce, "tespitte Almanya modeli"ni öneren Hak-İş, 3 işçi konfederasyonunun da katılacağı bir yapı talep etti. Çalışma Bakanlığı, konuya ilişkin çalışmalar yürüteceklerini söyledi, bir sonraki toplantı için randevu belirlenmedi. Toplantıda belirli bir komisyon şekli çıkmadı. İşveren tarafı TİSK temsilcisi ise "Komisyon yapısı mevcut haliyle kalsın, genişleme ya da değişiklik olmasın" dedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıya ilişkin BirGün'e yaptığı değerlendirmede "Hiçbir şey konuşulmayan toplantı 2,5 saat sürdü. Şu an kimsenin ne olduğundan haberi yok. Hükümet tarafı da masaya taleple öneriyle oturmadı. Bakanlık çalışma yapacakmış, hiçbir ilerleme kaydedilemedi" diye konuştu.

PAZARLIKSIZ DUYURU

Geçen yıl asgari ücret oranının duyurulduğu basın açıklamasından önce kendilerine rakam söylenmediğini anlatan Ağar, "O gün Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama olmuştu, Vedat Bey (Işıkhan) oraya gitti. Bizi bakanlıktan arayıp 'Saat 7 gibi dönecek, siz de gelin rakam açıklanacak' dediler. Ne belirlendiğini ısrarla sormamıza rağmen söylemeyi reddettiler. Kaç lira olduğunu bilmediğimiz ücret açıklamasında konu mankenliği yapmamız isteniyor. Başkanımız Ergün Bey’e de rakamı söylemeyi reddettiler. Faruk Çelik, Müezzinoğlu, Soylu zamanında araya girerlerdi. İşverene 'Siz biraz yukarı çıkın', bize 'Siz biraz inin' derlerdi. Sonunda yine bizim muhalif olacağımız oran çıkardı ama pazarlık da olurdu. Pazarlık yapmadığımız, üstünde söz söylemediğimiz rakam için biz oraya gitmedik. Böyle bir komisyon yapısı nasıl olabilir" dedi.