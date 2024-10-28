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Masaya oturana kadar direniş bitmeyecek

Çalışma Yaşamı
  • 28.10.2024 05:00
  • Giriş: 28.10.2024 05:00
  • Güncelleme: 28.10.2024 05:00
Masaya oturana kadar direniş bitmeyecek
Fotoğraf: BirGün

Emek Servisi

İşçi ve emekçiler, insanca bir yaşam talebiyle yurdun dört bir yanında mücadele etmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla’da bulunan MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj fabrikasında Türk-İş’e bağlı Selüloz İşçileri Sendikası’nda (Selülöz-İş) örgütlü işçilerin grevi 61’inci gününde de devam etti.

İşçiler, 2 ayı aşan grevlerinde sendika ile işverenin TİS masasına oturmasını talep ediyor. TİS görüşmelerinin tıkanması sonucunda grev kararda, maaşlarına yüzde 80 oranında zam isteyen işçilere patron yüzde 45 oranını dayatmıştı. Selülöz-İş TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine masadan kalkmıştı.

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