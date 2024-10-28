Masaya oturana kadar direniş bitmeyecek

Emek Servisi

İşçi ve emekçiler, insanca bir yaşam talebiyle yurdun dört bir yanında mücadele etmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla’da bulunan MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj fabrikasında Türk-İş’e bağlı Selüloz İşçileri Sendikası’nda (Selülöz-İş) örgütlü işçilerin grevi 61’inci gününde de devam etti.

İşçiler, 2 ayı aşan grevlerinde sendika ile işverenin TİS masasına oturmasını talep ediyor. TİS görüşmelerinin tıkanması sonucunda grev kararda, maaşlarına yüzde 80 oranında zam isteyen işçilere patron yüzde 45 oranını dayatmıştı. Selülöz-İş TİS görüşmelerinin tıkanması üzerine masadan kalkmıştı.