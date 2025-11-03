Masaya tepki sürüyor

Emek Servisi

Asgari ücret belirleme süreci devam ederken işçi konfederasyonları çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkarılamayacağını bir kez daha belirtti. Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Muhataplarımız, partnerlerimiz, birlikte işçileri temsil ettiğimiz konfederasyonlarımızın bazıları bizim bu taleplerimizi ne yazık ki ciddiye almadı. Ancak artık 3 konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde 3 konfederasyon belki ortak belki ayrı ayrı açıklama yapacağız.”

Arslan, 2026 asgari ücreti için komisyonun yapısının değiştirilmesi yönünde ilk çağrısını 28 Eylül’de yapmıştı. Buna karşılık Hak-İş bu talep doğrultusunda üyeleriyle birlikte örgütlediği bir eylem planı açıklamış değil. Konfederasyon, bugüne dek komisyonun yapısının değişmesini sağlamayı hedefleyen herhangi bir ajanda da ilan etmedi.

TÜRK-İŞ TOPLANACAK

Masada temsil yetkisi bulunan tek konfederasyon olan Türk-İş ise sessizliğini koruyor. 2025 yılında geçerli asgari ücretin belirlenmesinin ardından komisyonda demokratik bir işçi temsiliyeti bulunmadığı için artık masaya oturmayacağını ilan eden konfederasyon, resmi kanallardan herhangi bir açıklama yapmış değil. Yine de hem geçen seneki açıklamaları doğrultusunda hem de Hak-İş Başkanı Arslan’ın ifadeleri, Türk-İş’in masada olmayacağını ortaya koyuyor. Böylece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve yetkili işçi konfederasyonundan oluşan komisyonda işçiyi temsil eden yetki sahibi bir yapı yer almayacak. Öte yandan Türk-İş Başkanlar Kurulu, Kamu Çerçeve Protokolü’nün ağustosta imzalanmasının ardından ilk kez yarın toplanacak. Başkanlar Kurulu’nun gündemi asgari ücret olacak.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “gerçek bir toplu pazarlık süreci” çağrısında bulundu. NOW TV canlı yayınına katılan Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin artık ortalama ücret haline geldiğinin altını çizdi. Türk-İş’in son verilerine göre yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL’nin altında olmaması gerekir" ifadeleriyle insanca yaşamaya yetecek bir ücret taleplerini ilan etti.