Masayı da, sahayı da Suriye belirliyor

Dış Haberler

Türkiye’de Suriye’ye endeksli “süreç”in Meclis ayağında üç kişilik yeni komisyon üyeleri belli olurken SDG-Şam arasındaki gerilim her iki ülkedeki gelişmeleri de etkiliyor. Sahadaki askerî dengeler, diplomasi masasındaki güç dağılımını ve dengeleri doğrudan belirleyecek.

DOĞU CEPHESİ ISINIYOR

Şam’daki HTŞ yönetimi, ülkenin kuzeydoğusundaki cephe hatlarına büyük çaplı askerî takviye gönderdi. Haseke, Rakka ve Halep kırsalında tansiyon yeniden yükselirken, Kürtlerle Colani yönetimi arasındaki restleşme de sürüyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olası bir saldırıya karşılık verileceğini açıkladı. ABD’nin Ankara-Şam özel elçisi Tom Barrack’ın girişimlerine rağmen SDG-HTŞ krizi hala aşılamazken Şam’ın olası bir saldırısına Türkiye’nin de destek verebileceği iddialar arasında. Şam, SDG’nin 10 Mart anlaşmasına uymadığını ve cuma günü Haseke’de tüm Kürt grupların katılımıyla yapılan ortak tutum konferansının anlaşmanın ihlali olduğunu ileri sürdü. Kriz sürerken ülkenin doğusuna sevkiyat başladı.

PARİS ZİRVESİNE RET

Fransa’nın başkenti Paris’te bu ay yapılması planlanan zirveye, Colani yönetiminin konferansa tepki olarak gitmeme kararı alması krizin yeni bir boyuta taşıdı. Kararda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Perşembe günkü Şam temaslarının etkili olduğu ileri sürüldü. ABD ve Fransa geçen haftalarda tarafları Paris’te bir araya getirmişti. Al-Monitor’a göre de Türkiye, Paris görüşmelerini ertelemek için baskı yaptı.

SDG BELİRSİZLİĞİ

ABD’nin planı Kürtlerle-Şam yönetiminin uzlaşması, SDG’nin yeni Suriye ordusuna entegrasyonunu öngörüyor. Ancak SDG ve Kürt yönetimi Şam’ın geçici anayasasında ademi merkeziyetçiliğin dışlandığını kaydederek bu belirsizlik içerisinde entegrasyonun mümkün olmadığını kaydediyor. Murat Karayılan da önceki gün, “Suriye’de anayasa yok, bir güvence yok, bu denklemde nasıl silah bırakılır” demişti. ABD, Şam ile Kürtler arasında bir denge tutturma arayışında. Türkiye, SDG’nin silahlarını bırakarak Şam ordusuna tabi olmasını istiyor.

PKK’nin silah bırakmasıyla ilgili MİT, Kürt yönetimi ve Bağdat’tan oluşan üçlü bir mekanizma kuruldu. 90’lı yıllardan bu yana var olan Mahmur Kampı’nın boşaltılması da gündemde. Kampta Türkiye’den giden on binlerce Kürt yaşıyor. Öcalan da Mahmur Kampı’nda kalanlara gönderdiği mektupta, “İnanıyorum ki Mahmur halkımız geçmişte mücadelemizin temel direği olduğu gibi barış ve demokratik toplumun inşa sürecinde de aynı rol ve misyonu üstlenecektir” dediği ifade edildi. Irak, Suriye ve Türkiye’de birbirine bağlantılı olarak ilerleyen sürecin omurgasını Suriye sahası oluşturuyor. Suriye sahasındaki gelişmeler üç ülkede kurulan masalardaki dengeyi de belirleyecektir.