Masego dinleyicileriyle buluştu

R&B, hip-hop ve cazı yenilikçi bir şekilde harmanlayan Masego, dün (6 Ağustos Çarşamba) akşam Zorlu PSM Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluştu.

Küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan ve lisede müzikal üretimlerine başlayan sanatçı, 2015 yılında yayımladığı The Pink Polo EP ile dikkatleri üzerine çekti.

2016’da prodüktör FKJ ile kaydettiği ve YouTube’da 200 milyonun üzerinde izlenen ‘Tadow’ parçasıyla uluslararası çıkışını yakaladı.

Tadow sonrası yayımladığı ‘’Lady Lady’’, ‘’Studying Abroad: Extended Stay’’ ve 2023 tarihli ‘’Masego’’ albümleriyle müziğini sürekli yenileyen sanatçı, Don Toliver, Kaytranada, Yussef Dayes, SiR ve JID gibi önemli isimlerle yaptığı iş birlikleriyle müzik listelerinde ve sahne performanslarıyla ses getirmeye devam ediyor.

Tarzı sıkça “trap house jazz” olarak tanımlanan Masego, sahnedeki yüksek enerjisi ve canlı performans gücüyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.