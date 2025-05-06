Maskeliler izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor

Maskeliler tiyatro oyunu 20 Mayıs Salı günü SES 1885 sahnesinde 2 Haziran Pazartesi günü ise Dasdas sahnede tiyatro sevelerle buluşacak.

Ilan Hatsor tarafından kaleme alınan ve Mert Kırlak rejisi ile sahnelenen oyunda; Devrim Özder Akın, Taha Tegin Özdemir ve Sermet Yeşil rol alıyor.

MASKELİLER HAKKINDA

Maskeliler adını oyunda anlatılan ve maske kullanan direnişçilerden alan ve henüz 1990 yılında yazılan metin, Kırlak’ın rejisi ile günümüze taşınıyor ve gerçekliğini hiç kaybetmeyen yaralarımıza dokunmaya devam ediyor.

İnsan hayatının ve onurunun savaş karşısında dik durabilme çabasının nasıl bir aile trajedisine dönebileceğini anlatan oyun, oyuncuların başarılı performansları ve insanı savaşın gerçekliğiyle yüzleştiren atmosferi ile evrenselliğin ve zamansızlığın tam ortasından insanlığımıza sesleniyor. Gerçeğin yanında mı olacağız, kendimizin mi? Maskeliler, sordurduğu sorular ile insanlık üzerine yeniden düşünmenizi sağlayacak.