Masquerade davasında aileler adalet bekliyor

Emek Servisi

İstanbul Gayrettepe’de Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024'te çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 6'ncı duruşması dün görüldü. Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda görülen duruşmanın öncesinde yaşamını yitiren işçilerin aileleri ile avukatları basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, "Dava süreci baştan beri söylediğimiz gibi açıkça yangının bir kaza değil iş cinayeti olduğunu ortaya koydu" denildi.

Alınmayan önlemlere dikkat çekilen açıklamada, "Tadilat sırasında hiçbir güvenlik önlemi almayan, var olan yangın söndürme cihazlarını kapatan, işçilere iş sağlığı güvenliği eğitimleri vermeyenler işletme sahipleri ve tadilatı yapan şirketlerdir. Yine işletmenin ilk kurulduğu tarihlerden bu yana alınan ruhsatların hepsinde usule aykırı işlem yapılmış, yıllarca usulsüz işlemler ile çalıştırılan işyeri hiç denetlenmemiştir. Dolayısıyla usulsüz işlem yapan Beşiktaş Belediyesi ve İBB İtfaiye Şefliği’nden sanıkların eylemleri 2 Nisan günü yaşanan cinayete sebep olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Aileler, ilk duruşmada iki sanığın tahliye edilmesinin adil yargılama konusunda tedirginlik yarattığının altını çizdi.

Duruşmada, 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken avukatların tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki tutuklama talebi reddedildi. Tanık Erkan Dillice'nin SEGBİS ile Çağlayan Adliyesi'nden bağlandığı duruşmada, Dillice'nin bir sonraki celsede Silivri'de hazır bulunmasına karar verildi. Sonraki duruşma, 24 Şubat tarihine ertelendi.