Masquerade davasında bilirkişi, kamu görevlilerini akladı: 20 yıllık denetimsizliğin sorumluları yok

İstanbul Gayrettepe'deki Masquerade isimli gece kulübünde meydana gelen ve 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan katliamda adalet arayışı sürerken, dava dosyasına giren yeni bilirkişi raporu skandal bir karara imza attı.

Kamu görevlilerinin sorumluluğunu inceleyen raporda, iş cinayetinde ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan belediye personelleri tamamen aklandı.

T24 Yazarı Candan Yıldız'ın köşesinde verdiği bilgilere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesinden toplam 13 personel hakkında "görevi ihmal" suçlamasıyla açılan dava, ana davayla birleştirilmişti.

Ancak mahkemenin atadığı beş kişilik bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda belediye çalışanlarına kusur atfetmedi.

20 YILLIK DENETİMSİZLİK VAR, KUSURLU KAMU PERSONELİ YOK

Raporda yer alan en çarpıcı ve çelişkili tespit, mekanın yıllar içerisinde defalarca ruhsat ve plan değişikliğine uğramasına rağmen, 20 yıl boyunca yangın güvenliği yönünden hiçbir şekilde denetlenmediği gerçeği oldu.

İki on yıl boyunca süren bu devasa denetimsizlik zincirine rağmen, kamu görevlilerinin kusursuz bulunması tepkileri de beraberinde getirdi.

HEYETTE "ÇIKAR BİRLİĞİ" İDDİASI VE REDDEDİLEN TALEPLER

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları, raporu hazırlayacak bilirkişi heyetinin tarafsız üniversitelerden seçilmesini talep etmiş ancak mahkeme heyeti bu talebi geri çevirmişti.

Atanan mevcut heyetteki bazı isimlerin geçmişte farklı belediyelerde görev yapmış olması, aileler tarafından "çıkar birliği" ve tarafsızlığın yitirilmesi gerekçesiyle eleştirildi.

"OLASI KAST" TALEBİNE RED, GİZEMLİ İSİMLER SERBEST

Hukuki süreçte ailelerin keşif taleplerinin reddedildiği, mahkeme heyeti başkanının değiştiği ve bazı tutuklu sanıkların tahliye edildiği davada skandal bununla da sınırlı kalmadı. Mağdur avukatlarının sanıkların "Olası kastla öldürme" suçundan yargılanması yönündeki talepleri reddedildi ve yargılama "Taksirle öldürme" maddesi üzerinden yürütülmeye devam ediyor. Ayrıca yangının çıktığı yönetim odasındaki isimliklerde mekanın patronu Şahzade Şazi Şekergümüş ile adı yan yana yazılan Nuri Umut Çıtak’ın dosyada neden hiçbir şekilde şüpheli veya sanık olarak yer almadığı sorusu hâlâ yanıt bekliyor.

"HAKİMLER SORU BİLE SORMUYOR"

Yangında kardeşi Şivan Dolu'yu kaybeden Zülfiye Dolu'nun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurusundaki şu iddiaları, yargılama sürecindeki ihmalleri gözler önüne serdi:

"Mahkeme heyetinde görevli üç hakimden ikisinin duruşmalara etkin katılım sağlamadığı, bugüne kadar sanıklara iş güvenliği, ruhsatlandırma, denetimler ve ölüm nedenleri gibi davanın esasına yönelik kritik soruların yöneltilmediği gözlemlenmektedir."