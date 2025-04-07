Masquerade davasında bilirkişi skandalı: Biri istifa etti, biri ayrı rapor yazdı

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te gerçekleşen ve 29 işçinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin görülen 8’inci duruşmada müşteki avukatları skandal bir iddiada bulundu.

Müşteki avukatlarından Naim Feyzullah Eminoğlu bilirkişi raporuna ilişkin şunları söyledi: “14 sayfalık bilirkişi raporunda kusurun tamamen işçilere atıldığı görülüyor. Böyle bir raporu kabul etmemiz mümkün değil. 5 kişilik bilirkişi heyetinden 1 kişi ayrı rapor yazdı, biri istifa etti. Geriye 3 kişi kaldı. Bu da raporun eksik olduğunu gösteriyor.”

Başka bir avukat ise raporda asli kusurlu olarak gösterilen iş güvenliği uzmanı Kadircan Gülhan’ın dosyada sanık bile olmadığına dikkat çekti.

Beyanları dinleyen savcı bilirkişi raporunun eksik ve yetersiz olduğundan sanıkların sorumluluğunun tespiti için yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.