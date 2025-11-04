Masquerade de Kartalkaya gibi emsal olmalı

Emek Servisi

İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te çıkan yangında 29 işçinin çıkan yaşamını yitirmesiyle ilgili açılan davanın 11’inci duruşması dün İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan aileler, adalet arayışlarından vazgeçmeyeceklerini vurguladı. “Evlatlarımızı ihmale kurban verdiler, şimdi de kâğıt üstünde aklamaya çalışıyorlar” diyen aileler, sanıkların olası kast ile insan öldürme suçundan yargılanması taleplerini yineledi. Aileler, davanın tıpkı Kartalkaya’da çıkan yangında yaşamını yitiren 78 yurttaşla ilgili dava gibi bir emsale dönüşmesini istediklerini vurguladı.

4’ü tutuklu olmak üzere 22 kişinin yargılandığı davada tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ev müştekiler yer aldı, kimi sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Yargılama süreci başladığında tutuklu yargılanan sanık sayısı 9’du. Tutuklu yargılanmaya devam eden dört sanığın tutukluluk hallerinin sürmesine karar verildi. Ayrıca sanık kamu görevlileri için dosyanın uzman yeni bir bilirkişi raporu istenildi. Bir sonraki duruşma 22 Aralık saat 10.00’a ertelendi.

Dava dosyasına 1 Kasım’da giren ikinci bilirkişi raporu, iş cinayetinin “öngörülebilir ve engellenebilir” olduğunu açık biçimde ortaya koymuştu. Yangının çıkışından itibaren yaşanan ihmaller zincirini ve işçilerin nasıl zehirlenerek hayatını kaybettiğini detaylandıran raporda işletmenin gayriresmi sahibi Şahzade Şekergümüş, şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Menduh Ceylan ve mesul müdür İsmet Şen’i iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini hiçe sayarak tadilatı organize ettikleri için “birinci derecede asli kusurlu” bulunması öne çıkmıştı.

RAPOR SANIKLARI AKLIYOR

Sanıkların birinci derece asli kusurlu bulunduğu ikinci bilirkişi raporuna karşın İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenlerince hazırlanan bir başka bilirkişi raporunda, “gece kulübünün resmi sahibinin yangınla ilgisi olmadığı” öne sürüldü.

Dava avukatı Ahmet Ergin, raporu Evrensel Gazetesi’nde yayımlanan yazısında eleştirdi. Ergin, bilirkişi raporunun “vahim” nitelikte olduğunu belirterek bunun açık bir “aklama girişimi” olduğunu yazdı. Ergin; Soma, Aladağ ve Hendek gibi katliamlarda da benzer biçimde patronların korunduğunu hatırlattı.

∗∗∗

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Sakarya Hendek’te geçen yıl beş kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı Oba Makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada 6 sanığa, değişen sürelerde verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda patlama riskine karşı gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 72 sayfalık gerekçesinde fabrikada geçmişte de elektrik kaynaklı yangın meydana geldiğine dikkat çekildi. Gerekçede, patlama riskinin önlenmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği sonucuna varıldığı aktarıldı.