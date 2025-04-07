Masquerade faciası davası ertelendi: Rapor yetersiz, asli kusurlular serbest

Tuğçe ÇELİK

İstanbul Gayrettepe’de bulunan Masquerade gece kulübünde 2 Nisan 2024’te izinsiz tadilat sırasında meydana gelen ve 29 emekçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açılan davanın 8’inci duruşması bugün görüldü.

İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen duruşmaya 5’i tutuklu, 4’ü tutuksuz sanık katıldı. Tutuksuz yargılanan kamu çalışanı sanıklar da Çağlayan Adliyesi’nde hazır bulundu.

Olaya ilişkin hazırlanan ikinci bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu. Aylardır çıkması beklenen raporun eksik ve yetersiz olduğunu vurgulayan aileler ve avukatlar rapora tepki gösterdi ve yeni bir rapor alınmasını talep etti.

BİRİ İSTİFA ETTİ, BİRİ AYRI RAPOR YAZDI

Müşteki avukatlarından Naim Feyzullah Eminoğlu bilirkişi raporuna ilişkin şunları söyledi: “14 sayfalık bilirkişi raporunda kusurun tamamen işçilere atıldığı görülüyor. Böyle bir raporu kabul etmemiz mümkün değil. 5 kişilik bilirkişi heyetinden 1 kişi ayrı rapor yazdı, biri istifa etti. Geriye 3 kişi kaldı. Bu da raporun eksik olduğunu gösteriyor.”

Başka bir avukat ise raporda asli kusurlu olarak gösterilen iş güvenliği uzmanı Kadircan Gülhan’ın dosyada sanık bile olmadığına dikkat çekti.

Gece kulübünün elektrik işlerinden sorumlu olan kulüp çalışanı İbrahim Bildirici hakkında bilirkişi raporunda hiçbir ifadenin yer almadığına dikkat çeken avukatlar, ek bir değerlendirme yapılmasını talep etti.

Beyanları dinleyen savcı bilirkişi raporunun eksik ve yetersiz olduğundan sanıkların sorumluluğunun tespiti için yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme açıkladığı kararda tutuklu sanıklar Şehzade Şekergümüş, Mehmet Menduh Ceylan, Kahraman Erdem ve Çağatay Altunel’in tutukluluğunun devamına hükmederken raporda asli kusurlu olduğu ifade edilen Fatma Dörtgül’ün tutuklanması talebi reddedildi.

Mahkeme tutuklu sanık İsmet Şen’in adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkemeye sunulan ikinci bilirkişi raporunun eksik ve yetersiz olduğu kaydedilerek İstanbul Teknik Üniversitesi’nden re’sen seçilecek kişilerden oluşacak bir bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasına karar verildi. TSE Tuzla’dan mekanın tadilatı sırasında kullanılan izolasyon malzemesinin yanıcı olup olmadığının belirlenmesi için de talepte bulunulmasına hükmedildi.

Davanın bir sonraki duruşması 16 Haziran günü saat 10.00’da yapılacak.