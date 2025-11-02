Masquerade yangınında bilirkişi raporu çıktı

HABER MERKEZİ

İstanbul Beşiktaş’ta 29 işçinin hayatını kaybettiği Masquerade gece kulübü yangınına ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan ikinci bilirkişi heyet raporu, facianın “öngörülebilir, engellenebilir” olduğunu ortaya koydu.

Bir sonraki duruşması 3 Kasım’da görülecek olan dosyada bilirkişi heyeti raporunu hazırladı.

Evrensel'in haberleştirdiği rapora göre yanıcı parlayıcı maddelere karşı tedbir almadan yapılan elektrik ark kaynağı işlemi sırasında başlayan yangında çalışma sahasının hemen arkasında bulunan ve “yüksek tutuşma kabiliyetine sahip” ses yalıtım, dekorasyon ve döşeme malzemeleri sıçrayan kaynak kıvılcımları ve erimiş metal parçaları nedeniyle tutuştu. Yangının başladığı anda devreye girmesi gereken otomatik yağmurlama söndürme sistemi ve yangın alarm sistemlerinin hiçbiri çalışmadı. Bilirkişi heyeti, bu sistemlerin “Tadilat işlemlerinin etkilenmemesi için devreden çıkartıldığı” kanaatinde olduğunu belirtti. Raporda, “Yangın olayının mekanda kurulu olan otomatik yangın söndürme sisteminin çalışması ile söndürülebileceği, çalışanların emniyetli bir şekilde kapılardan tahliye edilebileceği anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Patron Şahzade Şekergümüş, şirketin yönetim kurulu başkanı olan sanık Mehmet Menduh Ceylan ve yangın tarihinde mesul müdürlük sözleşmesinin halen geçerli olduğu anlaşılan sanık İsmet Şen, birinci derecede kusurlu bulundu. Yangını başlatan eylemi nedeniyle yaşamını yitiren Kaynak Ustası Ahmet Sever de “birinci derecede asli etkili” olarak değerlendirildi.