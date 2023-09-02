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Massanga Matondo Hatayspor’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Massanga Matondo’yu kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 15:11
  • Giriş: 02.09.2023 15:11
  • Güncelleme: 02.09.2023 15:12
Kaynak: İHA
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Massanga Matondo Hatayspor’da

Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Akdeniz temsilcisi, kadrosunu orta saha oyuncusu Matondo ile güçlendirdi. Hatayspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kongolu futbolcu imza töreninin ardından, bireysel çalışmalara başladı.

 Daha önce kariyerinde FK Partizani formasını giyen Matondo, geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. 

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