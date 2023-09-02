Massanga Matondo Hatayspor’da
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Massanga Matondo’yu kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Süper Lig’de mücadele eden Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Akdeniz temsilcisi, kadrosunu orta saha oyuncusu Matondo ile güçlendirdi. Hatayspor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kongolu futbolcu imza töreninin ardından, bireysel çalışmalara başladı.
Daha önce kariyerinde FK Partizani formasını giyen Matondo, geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi’nde şampiyonluk yaşadı.