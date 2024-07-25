Massive Attack’ten Gazze mesajı: Derhâl ateşkes

Kültür Sanat Servisi

İngiltere, Bristol çıkışlı efsanevi müzik grubu Massive Attack, Bonus Parkorman’da unutulmaz bir konsere imza attı. Grup, sahnesinde Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller, Horace Andy gibi müzisyenleri ağırladı. Müzik listelerini kasıp kavuran şarkılarının yanı sıra, sahneden gündeme dair mesajlar vermesiyle de gönüllerde taht kuran Massive Attack, geleneği bozmadı. Sahneye kurulan dev ekranda konser boyunca dünya gündeminde yer alan başlıklar yer aldı.

Ekrana yansıtılan satırlarda çocuk seks çetelerini yöneten elitler, Güvenlik Konseyi’nin Gazze konusunda onayladığı "derhal ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını" bildiren karar, geçmişten günümüze ülkelerinden kovulan ve mültecilere dönüştürülenlerin sayısı, sökülen, yok edilen ve yakılan ağaçların yaklaşık miktarı gibi daha birçok madde yer aldı.