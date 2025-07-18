Mastercard ve Visa hakkında soruşturma başlatıldı!

Rekabet Kurulu, Mastercard ve Visa hakkında rekabet soruşturması açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 26 Haziran 2025'te küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard Incorporated ve Visa Inc. ile bu şirketlerin kontrol ettiği firmalar tarafından uluslararası ödeme çözümleri sağlayan ödeme hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerinin zorlaştırıldığı ifade edildi.

Kurul'un açıklamasının devamı şöyle:

"4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve/veya 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla; Nihai olarak Mastercard Incorporated kontrolünde bulunan Mastercard Europe SA ve Mastercard Europe SA İstanbul İrtibat Bürosu’ndan oluşan ekonomik bütünlük ileNihai olarak Visa Inc. kontrolünde bulunan Visa Europe Limited, Visa Europe Services LLC ve Visa Europe Services LLC Türkiye Temsilciliği’nden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 25-23/552-M sayı ile karar vermiştir."