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Masterchef 2024/2025 sezonu şampiyonu kim oldu?

TV8'de yayınlanan popüler yemek yarışma programı MasterChef'in kazananı kim oldu? Masterchef'in ikincisi kim oldu? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 13.01.2025 12:47
  • Giriş: 13.01.2025 12:47
  • Güncelleme: 13.01.2025 12:47
Masterchef 2024/2025 sezonu şampiyonu kim oldu?

TV8'de yayınlanan popüler yemek yarışma programı MasterChef'in 2024/2025 sezonu tamamlandı. Onur'un ardından finale yükselen isim Kerem oldu. İki yarışmacı kupa için  yarıştı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Onur bölüm sonunda 69 puana ulaşarak 2024 - 2025 sezonu MasterChef şampiyonu oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

Masterchef ödülü resmi olarak açıklanmadı. Buna karşın Masterchef'te birinci olan aşçılar için oldukça geniş kariyer imkânları bulunuyor.

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