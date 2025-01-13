Masterchef 2024/2025 sezonu şampiyonu kim oldu?

TV8'de yayınlanan popüler yemek yarışma programı MasterChef'in 2024/2025 sezonu tamamlandı. Onur'un ardından finale yükselen isim Kerem oldu. İki yarışmacı kupa için yarıştı.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Onur bölüm sonunda 69 puana ulaşarak 2024 - 2025 sezonu MasterChef şampiyonu oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

Masterchef ödülü resmi olarak açıklanmadı. Buna karşın Masterchef'te birinci olan aşçılar için oldukça geniş kariyer imkânları bulunuyor.