Masterchef 2025 şampiyonu belli oldu

TV8'de yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef'te şampiyon belli oldu.

MasterChef 2025 finalinde yarışmacılar Sezer ve Özkan son kez mutfağa çıktı. Ön eleme puanlamasının ardından canlı yayında açıklanan sonuçlara göre, Sezer toplam 65 puanla sezonun şampiyonu seçildi, Özkan ise 63,5 puan topladı.

Final gecesinde iki yarışmacı üç aşamalı menüler hazırladı. İlk iki etaptaki puanlar bölüm sonunda açıklandı, ikinci turun puanları ise mühürlü zarflarla canlı yayına taşındı. Son turda yarışmacılar imza tabaklarını sundu; Sezer bal kabağı ve levrek ağırlıklı bir tabak hazırlarken, Özkan kuzu ve enginarlı bir tabak sundu.

Canlı yayında zarfların açılmasıyla birlikte Sezer’in toplamda 65 puana ulaşarak şampiyon olduğu duyuruldu. Programın ardından MasterChef All Star Altın Kupa'nın bugün (7 Aralık Pazar) başlayacağı açıklandı.