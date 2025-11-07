MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? | 6 Kasım 2025 MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye 2025’te heyecan hız kesmeden devam ediyor. 6 Kasım Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümde, yarışmacılar bu kez “7 bölge 7 yemek” temasıyla mücadele etti. Mavi takım ve kırmızı takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın yeni eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef 6 Kasım 2025 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kim aldı, potaya kimler gitti? İşte detaylar...

MASTERCHEF 6 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin 6 Kasım Perşembe günü yayınlanan bölümünde, yarışmacılar yöresel tatları modern dokunuşlarla harmanladıkları “7 bölge 7 yemek” temalı menülerle jüri karşısına çıktı. Takımlar arasında geçen nefes kesen mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

Günün birincisi olan kırmızı takım, yaratıcı sunumları ve lezzet dengesiyle şeflerden tam not aldı. Böylece kırmızı takım haftayı rahat kapatırken, mavi takım bireysel dokunulmazlık için ikinci etapta yeniden tezgâh başına geçti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık turunda en iyi tabağı çıkarmak için yeniden mutfağa girdi. Jüri değerlendirmesi sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim Hakan oldu. Böylece Hakan bireysel dokunulmazlığın sahibi olurken, potaya gidecek bir yarışmacıyı seçme hakkını da elde etti.

6 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025’te haftanın yeni eleme adayları da belli oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hakan, potaya göndereceği ismi seçti ve Murat Can’ı eleme adayı olarak belirledi.

Takım oylaması sonucunda en fazla oyu alan Sümeyye ise dördüncü eleme adayı olarak potaya girdi. Böylece 6 Kasım 2025 itibarıyla haftanın eleme potasında Furkan, Onur, Murat Can ve Sümeyye yer aldı.

MASTERCHEF 6 KASIM TAKIM DAĞILIMI

Mavi Takım

Furkan (Takım Kaptanı)

Gizem

Sümeyye

Hakan

Mert

Murat Can

Onur

Çağlar

Kırmızı Takım

Eylül (Takım Kaptanı)

Özkan

Çağatay

Ayla

Sezer

Ayten

Barış

MASTERCHEF 6 KASIM 2025 ÖZETİ

Bu haftanın konsepti olan 7 bölge 7 yemek, yarışmacıları hem yöresel bilgi hem de yaratıcılık açısından zorladı. Şefler, özellikle tabak sunumlarında dengenin korunmasına dikkat çekti. Gecenin sonunda kırmızı takım galibiyetiyle sevinç yaşarken, mavi takım ise eleme potasına gidecek adayların belirlenmesiyle stresli anlar yaşadı.

Kategori Kazanan / Aday Takım Dokunulmazlığı Kırmızı Takım Bireysel Dokunulmazlık Hakan Eleme Adayları Furkan, Onur, Murat Can, Sümeyye

6 Kasım 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Takım, şeflerden en yüksek puanı alarak haftayı galibiyetle kapattı.

Bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı hazırlayan Hakan oldu ve potaya göndereceği ismi belirleme hakkını kazandı.

6 Kasım MasterChef eleme adayları kimler?

Haftanın eleme potasında Furkan, Onur, Murat Can ve Sümeyye yer aldı.

MasterChef'te haftanın konsepti neydi?

6 Kasım bölümünde yarışmacılar “7 bölge 7 yemek” konseptiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen lezzetleri modern yorumlarla sundu.