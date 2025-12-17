MasterChef eleme adayı kim oldu? 16 Aralık 2025 MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef All Star Altın Kupa’da heyecan her geçen bölüm daha da artıyor. 16 Aralık 2025 tarihli son bölümde oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlığı, eleme potasını doğrudan etkiledi. Kıran kırana geçen mücadele sonrası izleyiciler “MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?” ve “Eleme adayı kim oldu?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte MasterChef All Star son bölümde yaşanan tüm gelişmeler…

MASTERCHEF ALL STAR ALTIN KUPA’DA DOKUNULMAZLIK HEYECANI

All Star Altın Kupa etabında haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyunu, takımlar arasında büyük bir rekabete sahne oldu. İlk eleme adayının mavi takımdan çıkmasının ardından, ikinci dokunulmazlık oyunu eleme potasının şekillenmesi açısından kritik önem taşıdı.

Yarışmacılar, takım arkadaşlarını koruyabilmek için tüm hünerlerini sergilerken, mutfakta tempo ve stres bir an olsun düşmedi. Dokunulmazlığı kazanan takım, eleme adayını belirleme sorumluluğunu da karşı takıma bıraktı.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

16 Aralık 2025 MasterChef All Star Altın Kupa’da oynanan haftanın ikinci takım dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Bu sonuçla birlikte mavi takım eleme stresinden uzaklaşırken, kırmızı takımda eleme adayı belirleme süreci başladı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda yapılan değerlendirme sonrası, haftanın ikinci eleme adayı Sergen olarak belirlendi. Böylece eleme potasına giren ikinci isim de netleşmiş oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASI

Haftanın eleme adaylarının belirlenmesiyle birlikte MasterChef All Star Altın Kupa’da eleme potası şu isimlerden oluştu:

Batuhan

Sergen

Eleme potasına giren yarışmacılar, önümüzdeki bölümde şeflerin karşısında kalmak için mücadele verecek.

16 ARALIK 2025 MASTERCHEF ALL STAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Son bölümde takımlar, hem bireysel performanslarını hem de takım uyumlarını ön plana çıkardı. Dokunulmazlığı kazanan mavi takım rahat bir nefes alırken, kırmızı takımda eleme adayı belirlenmesi yarışmanın tansiyonunu yükseltti.

Eleme potasının şekillenmesiyle birlikte MasterChef All Star’da rekabetin önümüzdeki günlerde daha da sertleşmesi bekleniyor.

16 Aralık 2025 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Haftanın ikinci takım dokunulmazlığını mavi takım kazandı.

MasterChef eleme adayı kim oldu?

Kırmızı takımdan eleme adayı olarak Sergen seçildi.

MasterChef eleme potasında kimler var?

Eleme potasında Batuhan ve Sergen yer alıyor.

İlk eleme adayı hangi takımdan seçildi?

Haftanın ilk eleme adayı mavi takımdan seçildi.