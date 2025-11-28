MasterChef eleme adayı kim oldu? 27 Kasım 2025 – Dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme potasına kim girdi?

MasterChef Türkiye 2025’te yarışma büyük finale doğru ilerlerken heyecan her geçen gün artıyor. 27 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Son bölümde yaşananlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF 27 KASIM 2025 SON BÖLÜM ÖZETİ

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda takımlar en iyi performanslarını sergilemeye çalıştı. Kritik oyunda hata yapmak istemeyen yarışmacılar, ustalıklarını ortaya koyan tabaklarla jüri karşısına çıktı. Gecenin sonunda kazanan takım ve eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Kırmızı takım aldığı stratejik kararlar ve doğru tabaklarla jüriyi etkilemeyi başararak kritik oyundan galip ayrıldı.

MASTERCHEF ELEME POTASI – KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık turuna çıktı. Bireysel dokunulmazlığın ardından oylama yapıldı ve iki yeni isim potaya gönderildi.

27 Kasım MasterChef eleme potasına giren yarışmacılar:

Sezer

Çağatay

Böylece haftanın eleme potası genişlerken yarışmanın heyecanı da artmaya devam ediyor.

TAKIMLAR – 27 KASIM 2025

Kırmızı Takım Mavi Takım Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Barış

Hakan Murat Can (Kaptan)

Çağatay

Ayla

Sezer

Mert

MasterChef 27 Kasım 2025 dokunulmazlığı kim kazandı?

Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı.

27 Kasım MasterChef eleme potasına kimler girdi?

Eleme potasına giren yarışmacılar Sezer ve Çağatay oldu.

MasterChef’te kim elendi?

Haftanın ilk elenen yarışmacısı önceki bölümde belli olmuştu. 27 Kasım gecesi henüz bir eleme yapılmadı; yalnızca yeni pota adayları açıklandı.

MasterChef’te bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

27 Kasım bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim mavi takım içi performanslara göre belirlendi ve ardından eleme adayları oylama ile seçildi.