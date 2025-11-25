Masterchef Eleme Adayları 24 Kasım 2025: Dokunulmazlığı Hangi Takım Kazandı, Eleme Adayı Kim Oldu?

Masterchef Türkiye 2025’te finale doğru geri sayım sürerken, yarışmacılar arasındaki rekabet her zamankinden daha yoğun. 24 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümde hem takım dokunulmazlık oyunu hem de haftanın ilk eleme adayları belli oldu. Kırmızı ve Mavi takımın nefes kesen mücadelesi sonrası kazanan takım ve potaya giren yarışmacılar büyük merak uyandırdı.

MASTERCHEF 24 KASIM 2025 SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haftanın ilk takım dokunulmazlık oyunu büyük bir stresle başladı. Jüri, zorluk seviyesi yüksek bir menü belirledi ve her iki takım da süre boyunca kusursuz tabaklar çıkarabilmek için yoğun çaba harcadı. Kaptanların yönlendirmesi, takım ruhu ve tabakların sunum kalitesi gecenin kaderini belirledi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

24 Kasım 2025 tarihli bölümde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Kaptan Furkan’ın güçlü koordinasyonu ve takım uyumu sayesinde Kırmızı Takım jüri tarafından gecenin galibi seçildi.

Kırmızı Takım Kadrosu

Furkan (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Barış

Hakan

Mavi Takım Kadrosu

Murat Can (Kaptan)

Çağatay

Ayla

Sezer

Mert

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? (24 KASIM 2025)

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım, bireysel mücadelenin ardından haftanın ilk eleme adaylarını belirledi. Yapılan oylamalar ve performans değerlendirmeleri sonucunda ilk eleme adayları Mert ve Ayla oldu.

Eleme Adayı Takım Mert Mavi Takım Ayla Mavi Takım

Masterchef 24 Kasım 2025 dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu.

24 Kasım Masterchef eleme adayları kimler?

Haftanın ilk eleme adayları Mert ve Ayla olarak belirlendi.

Takım kadroları değişti mi?

Kırmızı ve Mavi Takım, haftanın başında yapılan kaptanlık oyunu sonrası son kez oluşturuldu.

Dokunulmazlık oyununun konsepti neydi?

Jürinin belirlediği özel menü üzerinden teknik ağırlıklı bir yaratıcı tabak mücadelesi gerçekleşti.