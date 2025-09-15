MasterChef elenen isim kim oldu? | 14 Eylül 2025 dün akşam MasterChef’te kim elendi, eleme potasında kimler vardı?

MasterChef Türkiye’de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları arasındaki yarışmacılar mutfakta en iyi tabağı çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti. Nisa, Ayla, Onur, İlhan, İrem, Çağlar ve Sezer eleme potasında yer alan isimler oldu. Peki, 14 Eylül 2025 MasterChef’te kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte detaylar…

MASTERCHEF’TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025’in 14 Eylül Pazar akşamı yayımlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim İlhan oldu. Şeflerin değerlendirmeleri sonrası en düşük performansı sergileyen İlhan, MasterChef macerasını noktalayan yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bu hafta eleme potasında Nisa, Ayla, Onur, İlhan, İrem, Çağlar ve Sezer yer aldı. Şeflerin verdiği kritik kararın ardından İlhan yarışmaya veda eden isim oldu.