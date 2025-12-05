MasterChef Final Tarihi | MasterChef ne zaman bitiyor? 2025 MasterChef finali hangi gün?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda çeyrek final heyecanı doruk noktasına ulaşırken, yarışmada son dörde kalan yarışmacılar büyük finalin kapısını araladı. Çağatay, Sezer, Hakan ve Özkan ceketlerini alarak finale bir adım daha yaklaştı. İzleyiciler ise artık tek bir soruya odaklanmış durumda: MasterChef finali ne zaman? İşte sezonun en kritik bölümüne dair tüm detaylar…

MASTERCHEF 2025 FİNAL SÜRECİ

MasterChef Türkiye 2025’te çeyrek final aşaması başladı ve bu bölümün ardından iki yarışmacı daha elenecek. Geriye kalan iki finalist, canlı yayında yapılacak büyük finalde karşı karşıya gelecek. Şeflerin vereceği puanlar sezonun şampiyonunu belirleyecek.

Son Dörde Kalan Yarışmacılar

Çağatay

Sezer

Hakan

Özkan

Bu dört yarışmacı arasından iki kişi elenecek ve sezonun büyük finalinde yarışacak son iki isim belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BİTECEK?

Heyecanla takip edilen yarışmada büyük final için geri sayım başlamış durumda. Mehmet Şef’in açıklamasına göre perşembe ve cuma günü dört yarışmacı arasından iki isim elenecek. Böylece final düellosu için geri sayım hızlanacak.

Final tarihi için resmi bir açıklama yapılmasa da MasterChef Türkiye 2025 finalinin 6 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.

MASTERCHEF FİNAL TAKVİMİ

Aşama Tarih Çeyrek Final Elemeleri Perşembe - Cuma İki Finalistin Belirlenmesi Çeyrek final sonrası Büyük Final 6 Aralık Cumartesi (Beklenen)

FİNAL GECESİNDE NE OLACAK?

MasterChef 2025 finalinde iki finalist canlı yayında karşı karşıya gelecek. Şeflerin puanladığı ana yemekler, tatlılar ve özgün tabaklar MasterChef şampiyonunu belirleyecek.

İzleyiciler ise “MasterChef 2025’i kim kazanacak?” sorusuna yanıt bulmak için final gecesini bekliyor.

Finalde kaç yarışmacı yarışacak?

Final, son iki yarışmacı arasında canlı yayında gerçekleşecek.

Çeyrek finale kimler kaldı?

Çağatay, Sezer, Hakan ve Özkan çeyrek finalist olarak ceketlerini aldı.

MasterChef şampiyonu nasıl belirleniyor?

Final gecesinde yapılan tabaklar şefler tarafından puanlanıyor ve en yüksek puanı alan yarışmacı MasterChef şampiyonu oluyor.