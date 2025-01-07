MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? 2025 MasterChef finalistleri kimler?

MasterChef final yarışması için geri sayım başladı. Türkiye'de ilgiyle takip edilen TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye için gündemde MasterChef finali ne zaman sorusu yer alıyor. MasterChef'te bu sezon son dört yarışmacının kalmasının ardından MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor araştırması yapılıyor. Peki, MasterChef finali ne zaman? MasterChef Türkiye ne zaman bitiyor? 2025 MasterChef finalistleri kimler? İşte ayrıntılar!

2025 MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

2025 Masterchef'te Kerem, Semih, Onur, Eda isimli yarışmacılar son dörde kaldı. 2025 Masterchef finalistleri 9-10 Ocak günlerinde gerçekleşecek yarışmaların sonunda belli olacak. MasterChef'te ilk finalist 9 Ocak Perşembe günü, ikinci finalist ise 10 Ocak Cuma günü belli olacak.

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

MasterChef finali 9-10 Ocak günleri finalistlerin belli olmasının ardından gerçekleşecek. 2025 MasterChef finali 11 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye 11 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak final yarışmasının ardından bitecek.