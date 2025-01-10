MasterChef ilk finalist kim? 2025 MasterChef finali ne zaman?

MasterChef final yarışması için dün akşam ilk finalistin belli olmasının ardından geri sayım başladı. Türkiye'de ilgiyle takip edilen TV8'de yayınlanan yarışma programı MasterChef Türkiye için gündemde MasterChef ilk finalist kim sorusu var. MasterChef'te bu sezon son üç yarışmacının kalmasının ardından 2025 MasterChef finali ne zaman araştırması yapılıyor. MasterChef'te ilk finalistin belli olmasının ardından ise ikinci finalist ne zaman belli oluyor sorusu da gündemde. Peki, 2025 MasterChef finali ne zaman? MasterChef ilk finalist kim? İşte ayrıntılar.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM?

MasterChef'te dün akşam Eda, Kerem, Onur ve Semih arasında gerçekleşen yarışma sonucunda adına finale yazdıran ilk finalist belli oldu. Dün akşamki yarışmada Onur ve Kerem topladıkları puanlarla diğer yarışmacıları geride bıraktı ve programın sonunda Onur, Masterchef'te ilk finalist olarak yarışmayı tamamladı.

MasterChef'te ikinci finalist 10 Ocak Cuma günü belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye 11 Ocak 2025 Cumartesi günü yayınlanacak final yarışmasının ardından bitecek.